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Медведев о «СКА-Арене»: «Качество льда не соответствует современным стандартам. Это мнение участников турнира на ПМЭФ»

Александр Медведев высказался о низком качестве льда на «СКА-Арене».

Ранее команда «Политика» со счетом 3:2 обыграла команду «Бизнес» и стала победителем Фонбет Кубка Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Встреча прошла на «СКА-Арене».

Сегодня стало известно, что СКА в следующем сезоне будет проводить матчи в Ледовом дворце из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены» в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы». 

«Как показал хоккейный турнир на ПМЭФ, качество льда не соответствует современным стандартам и требованиям.

Это общее мнение большинства участников», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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