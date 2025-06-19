Медведев о «СКА-Арене»: «Качество льда не соответствует современным стандартам. Это мнение участников турнира на ПМЭФ»
Александр Медведев высказался о низком качестве льда на «СКА-Арене».
Ранее команда «Политика» со счетом 3:2 обыграла команду «Бизнес» и стала победителем Фонбет Кубка Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Встреча прошла на «СКА-Арене».
Сегодня стало известно, что СКА в следующем сезоне будет проводить матчи в Ледовом дворце из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены» в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы».
«Как показал хоккейный турнир на ПМЭФ, качество льда не соответствует современным стандартам и требованиям.
Это общее мнение большинства участников», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости