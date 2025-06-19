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Российские дзюдоисты показали лучший в истории результат на ЧМ, завоевав три золота и две бронзы

Россияне показали лучший в истории результат на чемпионате мира по дзюдо.

На турнире в Будапеште российские спортсмены взяли три золота и две бронзы. 

Инал Тасоев победил в категории свыше 100 кг, Матвей Каниковский – до 100 кг, Тимур Арбузов – до 81 кг. Аюб Блиев стал бронзовым призером в категории до 60 кг, а Арман Адамян – до 100 кг. 

Последний раз три золотых награды на ЧМ россияне брали в 2001 году. 

Спортсмены из России выступали в нейтральном статусе – под флагом Международной федерации дзюдо. В неофициальном медальном зачете они заняли второе место, уступив японцам, у которых четыре золота. 

У России 🥇+🥉 на ЧМ по дзюдо! Наши по 300 дней тренируются рядом, встретились в полуфинале

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Аюб Блиев
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Тимур Арбузов
Арман Адамян
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logoсборная России
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