Генпродюсер «Матч ТВ»: «Не было никакой кампании против Карпина. Как вы себе это представляете? Травить главного тренера сборной?»

Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что канал не организовывал кампанию против Карпина.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин, возглавивший «Динамо», выразил уверенность , что на «Матч ТВ» запустили кампанию против его совмещения постов: «Я не предполагаю, а знаю, все понятно, по-моему. Это будет на их совести, как обычно».

– Вас как-то задели его слова?

– Это его мнение. Имеем право на жизнь.

– Вы согласны с Карпиным?

– В чем именно?

– Что была организована кампания против Карпина?

– Конечно, не было никакой кампании. Как вы себе это представляете?

– Я не представляю.

– И я не представляю. Делать травлю против главного тренера сборной России?

– Против совмещения.

– У нас были разные мнения на канале: против совмещения, за совмещение. Если внимательно смотреть наш эфир и читать наш сайт, можно увидеть разные комментарии по этому поводу.

– Вы надеетесь, что у вас будут хорошие отношения.

– У нас с Валерием Георгиевичем прекрасные отношения.

– Я имею в виду «Матч ТВ».

– И у канала прекрасные отношения со сборной, с РФС и Валерием Георгиевичем.

– Эта история их не испортит?

– Нашу дружбу невозможно чем-нибудь испортить, – сказал Александр Тащин .

«Будет на их совести». Карпин обвинил «Матч ТВ» в пропаганде против совмещения «Динамо» и сборной