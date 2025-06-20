Месси признан лучшим игроком матча «Интер Майами» – «Порту». Гол Лионеля со штрафного привел к первой волевой победе на клубном ЧМ
Лионель Месси признан лучшим игроком матча «Интер Майами» – «Порту».
Гол 37-летнего нападающего со штрафного на 54-й минуте помог команде из МЛС одержать победу со счетом 2:1.
Благодаря точному удару аргентинца на клубном чемпионате мира состоялась первая волевая победа.
Месси со штрафного забил «Порту». У Лионеля 1 гол в 4 последних матчах за «Интер» и Аргентину
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: DAZN
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