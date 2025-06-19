Проба B Мудрика дала положительный результат. В моче обнаружен мельдоний (The Athletic)
В обеих пробах мочи Михаила Мудрика выявлен запрещенный препарат.
Вингер «Челси» и сборной Украины временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Сообщалось, что у Мудрика обнаружили мельдоний после игры за национальную команду в ноябре – с тех пор он не выходит на поле.
По данным The Athletic, после положительного результата пробы A была протестирована проба B. Проверка показала, что следы мельдония есть и в ней.
FA предъявила Мудрику обвинения в нарушении антидопингового регламента. Не игравшего с ноября вингера «Челси» могут отстранить на срок до 4 лет
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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