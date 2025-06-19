Генсек РФС Митрофанов о матчах «Пари НН» в Саранске: «Выставка «Росатома» – важное государственное мероприятие. Регламент допускает использование резервных стадионов»

В РФС подтвердили, что «Пари НН» сыграет несколько матче в Саранске.

Ранее стало известно , что нижегородский клуб может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона из-за того, что на его домашнем стадионе в августе будет выставка «Росатома».

– Вышел инсайд, что «Пари НН» может начать сезон в Саранске.

– Это не совсем инсайд. «Нижний Новгород» направлял эту информацию в РПЛ и РФС. У них будет выставка «Росатома», ограниченное использование стадиона. Поэтому регламент допускает использование резервных стадионов.

Основной стадион клуба полностью соответствует критериям, но ввиду проведения важного государственного мероприятия… Нижегородцы могут сыграть на любом стадионе, который соответствует [критериям]. Саранский стадион должен быть приведен в соответствие с требованиям. Видимо, коллегам из Нижнего Новгорода придется профинансировать эти работы. Если приведут в соответствие – можно использовать саранский стадион. Если нет, то нет, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.