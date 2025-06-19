Тимоти Веа о приеме у Трампа: «Это было странно. Когда он начал говорить о политике и Иране, мысли были такие: «Мужик, я просто хочу играть в футбол»
Тимоти Веа назвал странным прием «Ювентуса» у Дональда Трампа.
Итальянский клуб прибыл в США для участия в клубном чемпионате мира. Игроки и представители менеджмента «Юве» встретились с американским президентом в Белом доме.
На встрече Трамп спрашивал игроков «Ювентуса» о трансгендерах и заявлял, что люди должны приезжать в США легально.
«Для меня это стало сюрпризом, честно говоря. Нам сказали, что надо ехать, и у меня не было другого выбора. Я был застигнут врасплох.
Это было немного странно. Когда он начал говорить о политике, Иране и всем таком, мысли были примерно такие: «Мужик, я просто хочу играть в футбол», – сказал американский полузащитник «Ювентуса» Веа.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
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