«ПСЖ» владел мячом 70% времени в матче с «Ботафого» (0:1) и нанес 14 ударов по воротам – из них в створ только 2. У бразильского клуба все 4 удара были в створ
«ПСЖ» владел мячом 70% времени в матче с «Ботафого» (0:1).
Парижане уступили бразильскому клубу в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в США.
Победители Лиги чемпионов имели заметное преимущество по времени владения мячом – 70% против 25% у действующих обладателей Кубка Либертадорес по данным ФИФА (еще 5% времени команды боролись за мяч).
«ПСЖ» нанес в общей сложности 14 ударов по воротам, из них только 2 – в створ. В свою очередь, у «Ботафого» все 4 удара достигли створа.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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