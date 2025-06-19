У Мудрика есть 20 дней, чтобы принять результаты проверки на допинг или запросить слушание в FA. Бан на 4 года – худший сценарий, на срок от месяца до двух лет – наиболее вероятен

Михаил Мудрик в течение 20 дней должен выбрать линию поведения в деле о допинге.

Вингер «Челси » и сборной Украины временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Сообщалось, что у Мудрика обнаружили мельдоний после игры за национальную команду в ноябре – с тех пор он не выходит на поле.

Вчера стало известно , что Футбольная ассоциация Англии предъявила игроку обвинения в нарушении антидопингового регламента.

Как отмечает The Athletic, у Мудрика есть 20 дней, чтобы решить: либо принять результаты проверки и последующее наказание, либо запросить слушание в FA.

Хотя дисквалификация на четыре года была бы худшим сценарием, вероятная продолжительность отстранения может варьироваться от месяца до двух лет – в зависимости от смягчающих обстоятельств.