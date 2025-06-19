У Мудрика есть 20 дней, чтобы принять результаты проверки на допинг или запросить слушание в FA. Бан на 4 года – худший сценарий, на срок от месяца до двух лет – наиболее вероятен
Михаил Мудрик в течение 20 дней должен выбрать линию поведения в деле о допинге.
Вингер «Челси» и сборной Украины временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Сообщалось, что у Мудрика обнаружили мельдоний после игры за национальную команду в ноябре – с тех пор он не выходит на поле.
Вчера стало известно, что Футбольная ассоциация Англии предъявила игроку обвинения в нарушении антидопингового регламента.
Как отмечает The Athletic, у Мудрика есть 20 дней, чтобы решить: либо принять результаты проверки и последующее наказание, либо запросить слушание в FA.
Хотя дисквалификация на четыре года была бы худшим сценарием, вероятная продолжительность отстранения может варьироваться от месяца до двух лет – в зависимости от смягчающих обстоятельств.
Интер Майами
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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