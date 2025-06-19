Бублик обыграл Синнера и нанес ему третье поражение в сезоне

Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Галле.

Чемпион Галле-2023 Александр Бублик победил первую ракетку мира Янника Синнера со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Теперь баланс их личных встреч в основном туре – 4:2. Первая победа казахстанца случилась после отказа Синнера в четвертьфинале в Галле два года назад.

За исключением Карлоса Алькараса, Бублик стал первым, кто обыграл Янника с августа прошлого года. Также он прервал 66-матчевую победную серию Синнера над игроками вне топ-20. Итальянец не смог защитить титул в Галле -2024.

Дальше Бублик сыграет с 23-й ракеткой мира Томашем Махачем.