  • «Зенит» может продать Нино за 20-25 млн евро, но предпочел бы сохранить защитника (Legalbet)
67

«Зенит» может продать Нино за 20-25 млн евро, но предпочел бы сохранить защитника (Legalbet)

«Зенит» может продать Нино за 20+ млн евро.

«Зенит» может продать защитника Нино Моту, если получит хорошее предложение. 

По информации Legalbet, сине-бело-голубые оценивают 28-летнего игрока в 20-25 миллионов евро.

При этом петербургский клуб хотел бы сохранить футболиста в составе. Руководство «Зенита» ищет молодого центрального защитника, который мог бы развиваться, играя в паре с бразильцем. 

Ранее сообщалось, что Нино устно договорился с «Флуминенсе» о переходе. Интерес к нему также проявляет «Крузейро». 

В текущем сезоне Мир РПЛ Нино провел 15 матчей. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoЗенит
logoНино Мота
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
деньги
logoКрузейро
logoвысшая лига Бразилия
logoФлуминенсе
