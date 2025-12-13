«Зенит» может продать Нино за 20-25 млн евро, но предпочел бы сохранить защитника (Legalbet)

«Зенит» может продать Нино за 20+ млн евро.

«Зенит » может продать защитника Нино Моту , если получит хорошее предложение.

По информации Legalbet, сине-бело-голубые оценивают 28-летнего игрока в 20-25 миллионов евро.

При этом петербургский клуб хотел бы сохранить футболиста в составе. Руководство «Зенита» ищет молодого центрального защитника, который мог бы развиваться, играя в паре с бразильцем.

Ранее сообщалось , что Нино устно договорился с «Флуминенсе» о переходе. Интерес к нему также проявляет «Крузейро».

В текущем сезоне Мир РПЛ Нино провел 15 матчей. Его статистику можно найти здесь .