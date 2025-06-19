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Глава РПЛ Алаев о трансферном бане «Локо»: «Ситуация сильно политически ангажированная. Нет сомнений, что вопрос будет решен»

Александр Алаев отреагировал на введение санкций в отношении «Локомотива».

ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Решение вынесено из-за ситуации с трансфером Марка Мампасси – железнодорожники не заплатили «Мариуполю» 50 тысяч евро. 

– «Локомотив» и бан. Ваша реакция?

– Общался с руководством клуба. Ситуация крайне странная, сильно политически ангажированная. То, что я видел по документам, это крайне странно. Уверен, что «Локомотив» решит эту проблему.

– Кому платить?

– Это и вопрос, а бан накладывается. Нет сомнений, что вопрос будет решен, – сказал президент РПЛ.

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Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Алаев
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoФИФА
logoМарк Мампасси
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