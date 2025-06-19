Глава РПЛ Алаев о трансферном бане «Локо»: «Ситуация сильно политически ангажированная. Нет сомнений, что вопрос будет решен»
Александр Алаев отреагировал на введение санкций в отношении «Локомотива».
ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Решение вынесено из-за ситуации с трансфером Марка Мампасси – железнодорожники не заплатили «Мариуполю» 50 тысяч евро.
– «Локомотив» и бан. Ваша реакция?
– Общался с руководством клуба. Ситуация крайне странная, сильно политически ангажированная. То, что я видел по документам, это крайне странно. Уверен, что «Локомотив» решит эту проблему.
– Кому платить?
– Это и вопрос, а бан накладывается. Нет сомнений, что вопрос будет решен, – сказал президент РПЛ.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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