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«Локомотив» объявил о переходе Бакаева. Контракт – на 3 года

Зелимхан Бакаев стал игроком «Локомотива».

Клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с вингером. Бакаев взял себе 7-й номер.

Прошлый сезон Бакаев провел в «Химках» на правах аренды из «Зенита». Петербургский клуб ранее объявил об уходе футболиста в статусе свободного агента. 

Зелимхан забил 4 гола в 25 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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