«Локомотив» объявил о переходе Бакаева. Контракт – на 3 года

Зелимхан Бакаев стал игроком «Локомотива».

Клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с вингером. Бакаев взял себе 7-й номер.

Прошлый сезон Бакаев провел в «Химках» на правах аренды из «Зенита ». Петербургский клуб ранее объявил об уходе футболиста в статусе свободного агента.

Зелимхан забил 4 гола в 25 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь .