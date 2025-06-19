«Локомотив» объявил о переходе Бакаева. Контракт – на 3 года
Зелимхан Бакаев стал игроком «Локомотива».
Клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с вингером. Бакаев взял себе 7-й номер.
Прошлый сезон Бакаев провел в «Химках» на правах аренды из «Зенита». Петербургский клуб ранее объявил об уходе футболиста в статусе свободного агента.
Зелимхан забил 4 гола в 25 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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