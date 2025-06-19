СКА рассматривает возможность возвращения в Ледовый, проводить матчи на «СКА-Арене» слишком дорого (Алексей Шевченко)
СКА рассматривает возможность возвращения в Ледовый дворец.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Ранее стало известно, что бюджет петербургского клуба в новом сезоне может быть сокращен примерно вдвое, так как руководителей «Газпрома» больше не устраивают огромные расходы на спортивные клубы.
«СКА рассматривает возможность возвращения в Ледовый дворец, так как проводить матчи на «СКА-Арене» слишком дорого, а надо экономить», – написал Шевченко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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