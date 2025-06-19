СКА рассматривает возможность возвращения в Ледовый, проводить матчи на «СКА-Арене» слишком дорого (Алексей Шевченко)

СКА рассматривает возможность возвращения в Ледовый дворец.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .

Ранее стало известно , что бюджет петербургского клуба в новом сезоне может быть сокращен примерно вдвое, так как руководителей «Газпрома» больше не устраивают огромные расходы на спортивные клубы.

«СКА рассматривает возможность возвращения в Ледовый дворец, так как проводить матчи на «СКА-Арене» слишком дорого, а надо экономить», – написал Шевченко.