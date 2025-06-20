В финале НБА будет 7-й матч впервые с 2016 года
«Индиана» обыграла «Оклахому» в шестой встречи серии – 108:91.
Седьмая игра состоится в понедельник, 23 июня.
Последний раз победитель чемпионата определялся в 7-м матче в финале 2016 года, когда Кайри Ирвинг принес «Кливленду» победу над «Голден Стэйт».
Кроме этого, в XXI веке седьмые матчи игрались в финале 2013 года между «Сперс» и «Хит», в финале 2010 года между «Бостоном» и «Лейкерс» и в финале 2005 года между «Сперс» и «Детройтом».
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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