В финале НБА будет 7-й матч впервые с 2016 года

«Индиана» обыграла «Оклахому» в шестой встречи серии – 108:91.

Седьмая игра состоится в понедельник, 23 июня.

Последний раз победитель чемпионата определялся в 7-м матче в финале 2016 года, когда Кайри Ирвинг принес «Кливленду» победу над «Голден Стэйт».

Кроме этого, в XXI веке седьмые матчи игрались в финале 2013 года между «Сперс» и «Хит», в финале 2010 года между «Бостоном» и «Лейкерс» и в финале 2005 года между «Сперс» и «Детройтом».