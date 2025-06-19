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Михаил Дегтярев: «Для старой спортивной элиты хорошо, когда мы не допущены. Можно списать собственную политическую импотенцию на врагов»

Михаил Дегтярев заявил о политической импотенции старой спортивной элиты.

– Как выстраивать отношения со спортсменами?

– У нас со спортсменами отлично. А вот с функционерами тяжело, думаю, их скоро не будет. Сегодня, когда мы не допущены, для старой спортивной элиты хорошо. Можно списать собственную политическую импотенцию на врагов. Мы «обосрались», но это они там за рубежом виноваты. С такими кейсами мы разбирались, поэтому были введены более свежие критерии.

В ОКР исполкомом принята новая методика критериев работы наших федераций на международной арене. От количества встреч до спортивных результатов и внедрения представителей России в разные органы управления. Как только в федерациях заговорили о KPI, сразу шум поднялся. До конца года подведем итогов этой работы и доведем ее до конца, – сказал министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
отстранение и возвращение России
ОКР
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