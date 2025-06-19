«Сиэтл Саундерс» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 01:00
«Атлетико» сыграет против «Сиэтл Саундерс» во 2-м туре клубного чемпионата мира.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 01:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 2 тур
19 июня 22:00, Lumen Field
Не начался
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости