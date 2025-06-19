😱 ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон

ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новых игроков.

На московский клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков, он действует в течение трех регистрационных периодов.

Решение связано с трансфером Марка Мампасси из «Шахтера» в 2021 году. Ранее «Локомотив» обязали выплатить «Мариуполю» около 50 тысяч евро за защитника.

Отметим, что запрет был наложен вчера, 18 июня. Сегодня железнодорожники объявили о подписании Зелимхана Бакаева и Александра Руденко.