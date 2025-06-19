😱 ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон
ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новых игроков.
На московский клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков, он действует в течение трех регистрационных периодов.
Решение связано с трансфером Марка Мампасси из «Шахтера» в 2021 году. Ранее «Локомотив» обязали выплатить «Мариуполю» около 50 тысяч евро за защитника.
Отметим, что запрет был наложен вчера, 18 июня. Сегодня железнодорожники объявили о подписании Зелимхана Бакаева и Александра Руденко.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ФИФА
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