Карпин про спор с Тащиным о «Матч ТВ» и показе игр сборной: «Шутка, конечно. Решил разбавить атмосферу»

Валерий Карпин назвал спор с генпродюсером «Матч ТВ» шуткой.

Во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо » поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным о показе матчей сборной. Также Карпин заявил , что эксперты на «Матч ТВ» «несут всякую хрень».

– Валерий Георгиевич, это все‑таки была шутка или это ваша принципиальная позиция?

– Конечно, шутка. [Решил] разбавить чуть‑чуть атмосферу, – сказал Карпин в комментарии для «Матч ТВ ».