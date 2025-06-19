Карпин про спор с Тащиным о «Матч ТВ» и показе игр сборной: «Шутка, конечно. Решил разбавить атмосферу»
Валерий Карпин назвал спор с генпродюсером «Матч ТВ» шуткой.
Во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо» поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным о показе матчей сборной. Также Карпин заявил, что эксперты на «Матч ТВ» «несут всякую хрень».
– Валерий Георгиевич, это все‑таки была шутка или это ваша принципиальная позиция?
– Конечно, шутка. [Решил] разбавить чуть‑чуть атмосферу, – сказал Карпин в комментарии для «Матч ТВ».
Интер Майами
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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