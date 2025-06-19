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СКА вернется в Ледовый из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены» в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы»

В СКА объяснили причины возвращения в Ледовый дворец.

Ранее появилась информация, что петербургский клуб не будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене», так как это слишком дорого. 

Как сообщает пресс-служба СКА, 18 июня состоялось заседание совета директоров клуба. 

«На заседании решено, что домашние матчи с сезона-2025/26 команда будет проводить в Ледовом дворце. Решение обусловлено низкой транспортной доступностью «СКА-Арены» в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы» в июне этого года.

Возвращение СКА в Ледовый дворец упростит болельщикам посещение игр. Ледовый был домашним стадионом СКА в том числе в 2015 и 2017 годах, когда клуб выигрывал Кубок Гагарина», – говорится в заявлении петербургского клуба. 

Бюджет СКА сократят вдвое в сезоне-2025/26, он может составить около 5,9 млрд рублей. «Газпром» больше не устраивают огромные расходы на клуб («Деловой Петербург»)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
болельщики
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СКА-Арена
logoСКА
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
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