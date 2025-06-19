Букмекеры будут направлять около 2 млрд рублей в год на борьбу с лудоманией. Госдума рассмотрит законопроект в этом году

В Госдуме раскрыли подробности законопроекта об обязательных отчислениях букмекеров на борьбу с лудоманией.

Госдума планирует наделить Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) полномочиями в сфере борьбы с игровой зависимостью и сбора средств с букмекеров на эту цель. Системный подход к профилактике лечения лудомании будет определяться Минздравом РФ.

«Мы предлагаем ввести дополнительный налог в размере 0,1% для организаторов азартных игр: операторов лотерей, букмекерских компаний. По нашим подсчетам, это будет около 2 миллиардов рублей в год», – заявил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума он отметил, что для профилактики лудомании предлагается ввести отдельный налог, а не направлять часть целевых отчислений.

«Средства пойдут на программы профилактики лудомании: исследования, социальная реклама, работа врачей, горячих линий, специализированных психологических служб. Полный перечень должен определить Минздрав», – добавил Метелев.

Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в 2025 году.

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