  • 12 игроков ЦСКА проверяли на допинг в 2025 году – больше всех в РПЛ. У «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» – 11, у «Спартака» и «Балтики» – 10
7

12 игроков ЦСКА проверяли на допинг в 2025 году – больше всех в РПЛ. У «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» – 11, у «Спартака» и «Балтики» – 10

Игроков ЦСКА чаще всех в РПЛ проверяли на допинг в 2025 году.

По данным ТАСС, среди футболистов Мир РПЛ, проходивших тестирование РУСАДА в 2025 году, больше всего представителей ЦСКА. 

С января по ноябрь 12 футболистов армейцев прошли проверку на допинг: Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов, Кирилл Глебов, Игорь Дивеев и Глеб Пополитов.

По 11 футболистов было проверено из «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара», по 10 – из «Балтики» и «Спартака», по 8 – из «Рубина» и махачкалинского «Динамо», по 7 – из московского «Динамо» и «Акрона», 6 – из «Ростова», по 5 – из «Ахмата» и «Пари НН», по 4 – из «Химок» и «Крыльев Советов», 3 – из «Сочи», 1 – из «Факела». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
