«Палмейрас» и «Интер Майами» набрали по 4 очка и лидируют в группе A КЧМ после 2 туров. У «Порту» и «Аль-Ахли» – по 1 баллу
«Палмейрас» и «Интер Майами» лидируют в группе A после двух туров КЧМ.
Во втором туре клубного чемпионата мира бразильская команда обыграла «Аль-Ахли» (2:0), а клуб из США победил «Порту» (2:1).
«Палмейрас» и «Интер Майами» набрали по 4 очка и лидируют в таблице группы. Бразильцы занимают первую строчку благодаря лучшей разнице мячей. В заключительном туре группового этапа эти команды проведут очный матч – он состоится 24 июня и начнется в 04:00 по московскому времени.
«Порту» и «Аль-Ахли» занимают 3-е и 4-е места соответственно – на их счету по 1 баллу.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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