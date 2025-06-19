НБА. Финал. «Индиана» примет «Оклахому» в 6-м матче серии
Сегодня состоится 6-й матч финальной серии плей-офф НБА-2024/25.
«Оклахома» попытается завершить серию в гостях у «Индианы» и завоевать второй чемпионский титул в истории клуба.
Финал
Шестой матч
«Оклахома» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
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