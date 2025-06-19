НБА. Финал. «Индиана» примет «Оклахому» в 6-м матче серии

Сегодня состоится 6-й матч финальной серии плей-офф НБА-2024/25.

«Оклахома» попытается завершить серию в гостях у «Индианы» и завоевать второй чемпионский титул в истории клуба.

НБА

Плей-офф

Финал

Шестой матч

«Оклахома» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.