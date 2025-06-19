8

НБА. Финал. «Индиана» примет «Оклахому» в 6-м матче серии

Сегодня состоится 6-й матч финальной серии плей-офф НБА-2024/25.

«Оклахома» попытается завершить серию в гостях у «Индианы» и завоевать второй чемпионский титул в истории клуба.

НБА

Плей-офф

Финал

Шестой матч

«Оклахома» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?605 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoОклахома-Сити
logoИндиана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Финал. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» обыграть «Индиану» в 5-м матче серии
25717 июня, 03:20
НБА. Финал. 35 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Пэйсерс» в четвертом матче
37014 июня, 06:45
НБА. Финал. 27 очков Матурина помогли «Индиане» обыграть «Оклахому» в 3-м матче серии
36012 июня, 06:32
НБА. Финал. 34 очка Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» уверенно победить «Индиану» во 2-м матче и сравнять счет в серии (1-1)
1769 июня, 02:45
НБА. Финал. Благодаря победному от Халибертона «Индиана» обыграла «Оклахому» в 1-м матче серии
4216 июня, 03:10
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт» в гостях, «Нью-Йорк» примет «Финикс»
15 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Если Гилджес-Александер сегодня победит и получит награду MVP, у него будет резюме для Зала славы»
322 минуты назад
«Хьюстон» подпишет долгосрочное продление контракта с Име Удокой
140 минут назад
Скотти Пиппен о Джейлене Уильямсе: «Он будет еще лучше меня»
151 минуту назад
«Лейкерс» и «Юта» обсуждали возможный обмен Руи Хатимуры на Джона Коллинза
4сегодня, 15:45
Егор Демин побывает на просмотре в «Майами»
2сегодня, 15:34
Руслан Абдулбасиров перешел в УНИКС
1сегодня, 15:16
Лука Дончич: «С нетерпением жду встречи с Марком и с энтузиазмом смотрю в будущее»
сегодня, 15:06
Джейлен Уильямс: «Чувствую себя Скотти Пиппеном новой эпохи»
сегодня, 14:56
Тренер NCAA о Егоре Демине: «Очень хороший игрок, типаж Джоша Гидди»
7сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» близок к подписанию контракта с Девином Букером
49 минут назад
Владислав Коновалов останется главным тренером «Самары»
44 минуты назад
Скаут: «В Чикаго Егор Демин хорошо бросал по кольцу в игре один на один»
сегодня, 15:12
«Дубай» расстался с Айзейей Тэйлором
1сегодня, 14:28
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» во 2-м матче
сегодня, 12:11
Греция примет чемпионат мира по баскетболу U17 в 2028 году
сегодня, 12:05
«Виртус» заменит Токо Шенгелию Дерриком Олстоном
сегодня, 11:47
Бориша Симанич продлил контракт с «Игокеа»
сегодня, 11:27
«Барселона» продлила контракт Хоэля Парры до лета 2028 года
сегодня, 11:11Фото
Центровой «Виллербана» Нил Сако может оказаться в «Валенсии»
сегодня, 10:15