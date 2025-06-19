Депутат Даванков о проблемах «Химок» и «Витязя»: «Государство не должно вмешиваться. Его вмешательство мешает клубам развиваться»
Депутат Даванков заявил, что вмешательство государства мешает развиваться клубам.
Ранее футбольные «Химки» объявили о «приостановке деятельности», а хоккейный «Витязь» испытывает финансовые проблемы.
– Должно ли государство спасать клубы?
– Честно скажу – считаю, что государство не должно вмешиваться. Должны быть рыночные механизмы. Вмешательство государства мешает развиваться командам.
Мы видели пример Галицкого. Спорт должен быть интересным, – заявил Депутат Госдумы РФ Владислав Даванков.
Интер Майами
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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