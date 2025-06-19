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  • «Пари НН» может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона. На стадионе в Нижнем в августе будет выставка «Росатома» (Иван Карпов)
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«Пари НН» может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона. На стадионе в Нижнем в августе будет выставка «Росатома» (Иван Карпов)

«Пари НН» может начать сезон в Саранске, а не в Нижнем Новгороде.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что в августе на стадионе «Нижний Новгород» будет проходить выставка компании «Росатом», после которого поле арены нужно будет привести в порядок.

Из-за этого «Пари НН» может сыграть 2-4 матча на старте сезона в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Почему «Пари НН» все-таки оставили в РПЛ?

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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