«Пари НН» может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона. На стадионе в Нижнем в августе будет выставка «Росатома» (Иван Карпов)

«Пари НН» может начать сезон в Саранске, а не в Нижнем Новгороде.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что в августе на стадионе «Нижний Новгород» будет проходить выставка компании «Росатом», после которого поле арены нужно будет привести в порядок.

Из-за этого «Пари НН» может сыграть 2-4 матча на старте сезона в Саранске на стадионе «Мордовия Арена ».

Почему «Пари НН» все-таки оставили в РПЛ?