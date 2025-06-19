«Пари НН» может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона. На стадионе в Нижнем в августе будет выставка «Росатома» (Иван Карпов)
«Пари НН» может начать сезон в Саранске, а не в Нижнем Новгороде.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что в августе на стадионе «Нижний Новгород» будет проходить выставка компании «Росатом», после которого поле арены нужно будет привести в порядок.
Из-за этого «Пари НН» может сыграть 2-4 матча на старте сезона в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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