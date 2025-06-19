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Мария Захарова: «Без российских атлетов мировой спорт осиротел, без их достижений – обеднел. Можно говорить о том, что он еще и деградировал»

Мария Захарова заявила, что мировой спорт осиротел из-за отстранения россиян.

«Без российских спортсменов мировой спорт осиротел. Без достижений российских атлетов мировой спорт обеднел. А за последние десятилетия в целом он был подвержен такому количеству различных деструктивных влияний, что, к сожалению, можно говорить о том, что он еще и деградировал», – сказала Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Она подчеркнула, что мировой спорт не может быть основан на принципе сегрегации спортсменов по национальному признаку, по политической конъюнктуре, а правила не могут изничтожаться в угоду политическим заказам. 

«Это уже тогда будет не спорт, это будет уже что-то совершенно другое: шоу, бизнес, политика, что угодно, только не спорт. Спорт – это про силу, про достижения и про сочетание возможностей науки, и про силу духа.

И не только про физическую силу – и про накопление цивилизационного опыта, в копилке которого столько прекрасных свершений и достижений. А не про расчеловечивание еще и на спортивных площадках», – добавила официальный представитель МИД РФ.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Мария Захарова
отстранение и возвращение России
Политика
ТАСС
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