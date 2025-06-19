Канделаки – Карпину: «Когда закончите работу тренером, ждем вас в качестве гендиректора «Матч ТВ». Чувствую, что вы в телевизионном бизнесе понимаете лучше экспертов – талант‑то какой погибает»

Тина Канделаки пригласила Валерия Карпина на работу в «Матч ТВ».

Напомним, во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо» поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным о показе матчей сборной. Также Карпин заявил , что эксперты на «Матч ТВ» «несут всякую хрень».

«Валерий Георгиевич, родной. Как только тренером закончите работу, ждем вас в качестве гендиректора телеканала «Матч ТВ».

Чувствую, что вы в телевизионной экономике, как и в телевизионном бизнесе, понимаете лучше экспертов. Надо этот талант применить на практике – талант‑то какой телевизионный погибает.

Но ничего, закончите тренерскую карьеру, милости просим», – сказала управляющий директор «Матч ТВ» Тина Канделаки.