Канделаки – Карпину: «Когда закончите работу тренером, ждем вас в качестве гендиректора «Матч ТВ». Чувствую, что вы в телевизионном бизнесе понимаете лучше экспертов – талант‑то какой погибает»
Тина Канделаки пригласила Валерия Карпина на работу в «Матч ТВ».
Напомним, во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо» поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным о показе матчей сборной. Также Карпин заявил, что эксперты на «Матч ТВ» «несут всякую хрень».
«Валерий Георгиевич, родной. Как только тренером закончите работу, ждем вас в качестве гендиректора телеканала «Матч ТВ».
Чувствую, что вы в телевизионной экономике, как и в телевизионном бизнесе, понимаете лучше экспертов. Надо этот талант применить на практике – талант‑то какой телевизионный погибает.
Но ничего, закончите тренерскую карьеру, милости просим», – сказала управляющий директор «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?35497 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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