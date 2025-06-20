Победа «Ботафого» над «ПСЖ» на КЧМ – 1-я с 2012 года для обладателей Кубка Либертадорес в матчах с победителями ЛЧ
Обладатель Кубка Либертадорес обыграл победителя ЛЧ на КЧМ впервые с 2012 года.
«Ботафого» взял верх над «ПСЖ» (1:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира в США.
Бразильский клуб – действующий обладатель Кубка Либертадорес, французский – действующий победитель Лиги чемпионов.
Текущий турнир впервые проходит в новом формате – с участием 32 клубов.
При прошлом формате клубный чемпион Южной Америки в последний раз обыграл клубного чемпиона Европы в 2012 году. Тогда «Коринтианс» взял верх над «Челси» (1:0) в финале КЧМ.
С 2013 по 2023 год европейские клубы 6 раз обыгрывали южноамериканские в финалах.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?36591 голос
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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