Победа «Ботафого» над «ПСЖ» на КЧМ – 1-я с 2012 года для обладателей Кубка Либертадорес в матчах с победителями ЛЧ

Обладатель Кубка Либертадорес обыграл победителя ЛЧ на КЧМ впервые с 2012 года.

«Ботафого » взял верх над «ПСЖ » (1:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира в США.

Бразильский клуб – действующий обладатель Кубка Либертадорес, французский – действующий победитель Лиги чемпионов.

Текущий турнир впервые проходит в новом формате – с участием 32 клубов.

При прошлом формате клубный чемпион Южной Америки в последний раз обыграл клубного чемпиона Европы в 2012 году. Тогда «Коринтианс» взял верх над «Челси» (1:0) в финале КЧМ .

С 2013 по 2023 год европейские клубы 6 раз обыгрывали южноамериканские в финалах.