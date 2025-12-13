Симеоне вышел на 2-е место среди тренеров по числу побед в Ла Лиге (324), опередив Муньоса. Больше только у Арагонеса – 344
Симеоне вышел на 2-е место по количеству побед в Ла Лиге среди тренеров.
Диего Симеоне из «Атлетико» вышел на второе место по количеству побед в чемпионате Испании среди тренеров.
Сегодня «Атлетико» под руководством аргентинского специалиста обыграл «Валенсию» в 16-м туре Ла Лиги со счетом 2:1.
Это 324-я победа Симеоне в испанском чемпионате в качестве тренера. Диего опередил по этому показателю Мигеля Муньоса, возглавлявшего «Реал» и выигравшего 323 матча.
Больше побед на посту тренера в этом турнире одержал только Луис Арагонес – 344.
Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Педро Мартина
