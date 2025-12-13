Симеоне вышел на 2-е место среди тренеров по числу побед в Ла Лиге (324), опередив Муньоса. Больше только у Арагонеса – 344

Симеоне вышел на 2-е место по количеству побед в Ла Лиге среди тренеров.

Диего Симеоне из «Атлетико» вышел на второе место по количеству побед в чемпионате Испании среди тренеров.

Сегодня «Атлетико» под руководством аргентинского специалиста обыграл «Валенсию» в 16-м туре Ла Лиги со счетом 2:1.

Это 324-я победа Симеоне в испанском чемпионате в качестве тренера. Диего опередил по этому показателю Мигеля Муньоса , возглавлявшего «Реал» и выигравшего 323 матча.

Больше побед на посту тренера в этом турнире одержал только Луис Арагонес – 344.

Симеоне возглавляет «Атлетико » с 2011 года.