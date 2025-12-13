Мане, Джексон, Кулибали, Гуйе, Менди, Матар Сарр, Мбайе – в составе Сенегала на Кубок Африки
Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав назвал 28 футболистов, которые выступят на Кубке африканских наций. Турнир стартует 21 декабря.
Вратари: Эдуар Менди («Аль-Ахли»), Йеванн Диуф («Ницца»), Мори Диав («Гавр»).
Защитники: Калиду Кулибали («Аль-Хилаль»), Мусса Ниакате («Лион»), Абдулайе Сек («Маккаби» Хайфа), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Исмаил Якобс («Галатасарай»), Мамаду Сарр («Страсбур»), Крепен Диатта («Монако»), Илай Камара («Андерлехт»), Антуан Менди («Ницца»);
Полузащитники: Идрисса Гуйе («Эвертон»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Пап Гуйе («Вильярреал»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»).
Нападающие: Садьо Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»), Илиман Ндиай («Эвертон»), Николас Джексон («Бавария»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»), Шейк Сабали («Мец»), Ассане Диао («Комо»), Булайе Диа («Лацио»), Хабиб Диалло («Мец»), Ибраим Мбайе («ПСЖ»).