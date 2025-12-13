  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Мане, Джексон, Кулибали, Гуйе, Менди, Матар Сарр, Мбайе – в составе Сенегала на Кубок Африки
Мане, Джексон, Кулибали, Гуйе, Менди, Матар Сарр, Мбайе – в составе Сенегала на Кубок Африки

Объявлен состав Сенегала на Кубок Африки.

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав назвал 28 футболистов, которые выступят на Кубке африканских наций. Турнир стартует 21 декабря.

Вратари: Эдуар МендиАль-Ахли»), Йеванн Диуф («Ницца»), Мори ДиавГавр»). 

Защитники: Калиду КулибалиАль-Хилаль»), Мусса Ниакате («Лион»), Абдулайе СекМаккаби» Хайфа), Эль-Хаджи Малик ДиуфВест Хэм»), Исмаил ЯкобсГалатасарай»), Мамаду СаррСтрасбур»), Крепен Диатта («Монако»), Илай КамараАндерлехт»), Антуан МендиНицца»);

Полузащитники: Идрисса Гуйе («Эвертон»), Пате СиссРайо Вальекано»), Пап ГуйеВильярреал»), Пап Матар СаррТоттенхэм»), Ламин КамараМонако»), Хабиб ДиарраСандерленд»). 

Нападающие: Садьо Мане («Аль-Наср»), Исмаила СаррКристал Пэлас»), Илиман НдиайЭвертон»), Николас ДжексонБавария»), Шериф НдиайеСамсунспор»), Шейк Сабали («Мец»), Ассане Диао («Комо»), Булайе ДиаЛацио»), Хабиб Диалло («Мец»), Ибраим МбайеПСЖ»). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети сборной Сенегала
