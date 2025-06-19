Карпин – Тащину о студиях «Матч ТВ»: «Эксперты всякую хрень несут. Вы считаете, что это нормально. Вы меня заставляете к ним ходить»

Валерий Карпин заявил, что эксперты на «Матч ТВ» «несут хрень».

Во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо » поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным о показе матчей сборной. Продолжая спор, Тащин упомянул качество работы канала до и после игр.

Александр Тащин: Никакой канал, кроме «Матч ТВ», не будет показывать час обвязки до [матча сборной России], час после и так далее. Совокупная аудитория матча на нашем канале, конечно, будет выше [чем на Первом канале].

Валерий Карпин : Так вы эти и берете, что за час раньше всякую хрень там эксперты несут. Ну, окей. Вы считаете, что это нормально, но окей.

Тащин: Так вы тоже приходите к этим экспертам.

Карпин: Нет, вы меня заставляете к ним ходить. Я к ним не хочу ходить.