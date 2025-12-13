Салах совершил результативное действие за «Ливерпуль» впервые за 6 матчей – ассист на Экитике в игре с «Брайтоном»
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил результативное действие впервые за 6 матчей.
Египетский футболист ассистировал Юго Экитике с углового на 60-й минуте матча с «Брайтоном» в 16-м туре АПЛ (2:0, второй тайм). Француз оформил дубль.
Салах отметился результативным действием за «Ливерпуль» впервые с 1 ноября – тогда он поразил ворота «Астон Виллы» (2:0). С тех пор Мохамед не забивал и не отдавал результативных передач на протяжении 5 матчей за «красных».
Напомним, ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»
После этого египтянина не включили в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0). Сегодня Мохамед вернулся в состав.