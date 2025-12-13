Элканн о предложении Tether: «Ювентус» 102 года был частью моей семьи, 4 поколения расширяли и укрепляли его. Наша история и наши ценности не продаются»

Элканн про «Ювентус»: наши ценности и история не продаются.

Генеральный директор холдинга Exor, владеющего «Ювентусом », Джон Элканн прокомментировал информацию о предложении продать клуб.

Сообщалось , что криптокомпания Tether сделала предложение о покупке туринского клуба, оценив его в 1+ млрд евро, однако семья Аньелли не намерена продавать «Ювентус».

«Юве» был частью моей семьи на протяжении 102 лет. Это часть семьи в самом прямом смысле этого слова, потому что на протяжении столетия четыре поколения расширяли его, укрепляли, заботились о нем в трудные времена и праздновали многие счастливые моменты.

Но дело не только в этом: «Юве» является частью гораздо большей семьи, черно-белой семьи, состоящей из миллионов болельщиков в Италии и по всему миру, которые любят «Юве» так, как любят своих близких.

Размышляя об этой страсти, об этой истории любви, которая объединяет нас более века, мы, как семья, продолжаем поддерживать нашу команду и смотрим в будущее, чтобы построить победоносный «Ювентус». «Ювентус», наша история, наши ценности не продаются», – сказал Элканн.