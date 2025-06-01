«ПСЖ» Сафонова разорвал «Интер» в финале Лиги чемпионов, «Ахмат» остался в РПЛ, «Сочи» вернулся, «Индиана» в финале НБА, Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Испании

1. «ПСЖ» деклассировал «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене: главным героем стал 19-летний Дуэ, сделавший дубль и ассист, у Дембеле два результативных паса, также забили Хвича, Хакими и Меюлю.

Парижский клуб впервые в истории выиграл ЛЧ , сделал требл (у тренера Луиса Энрике – второй в карьере ) и квадрупл , а голкипер Матвей Сафонов стал пятым россиянином , завоевавшим самый престижный клубный трофей в футболе.

2. «Ахмат» остался в Мир РПЛ , победив «Урал» (2:0) в ответном стыковом матче . Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов был недоволен судейством: «Отменили гол , поставили «левый» пенальти . Мелкадзе ударил нашего защитника – это фол».

«Сочи» вернулся в Премьер-лигу, обыграв «Пари НН» (3:1). Клуб из Нижнего Новгорода может остаться в лиге вместо не получивших лицензию «Химок» – решит исполком РФС.

3. Кажется, будущее Романа Ротенберга в СКА туманно. Бывший босс клуба Александр Медведев заявил : «Новый совет директоров займется выбором тренера и формированием штаба. На следующей неделе состоится заседание». А еще клуб из Санкт-Петербурга приостановил часть трансферов , новое руководство хочет понять, стоят ли новички своих денег.

4. Александрова обыграла Кудерметову на «Ролан Гаррос», Мирра Андреева, Гауфф, Киз, Касаткина, Пегула, Батист, Буассон вышли в 4-й круг. У мужчин Джокович, Рублев, Синнер, Зверев, Дрэйпер, Бублик, Норри вышли в 4-й круг .

5. Плей-офф НБА. «Индиана» вышла в финал впервые за 25 лет, обыграв «Нью-Йорк» в 6-м матче серии (4-2). Сиакам набрал 31 очко и стал MVP финала Востока , Халибертон поставил точку дальним трехочковым. Впереди – битва за чемпионство с «Оклахомой».

6. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Испании, Ландо Норрис («Макларен») – 2-й, Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Джордж Расселл («Мерседес») показали одинаковое время.

7. Трансферы. Чистяков покинул «Зенит» свободным агентом. «Динамо» объявило об уходе Бальбуэны бесплатно. «Спартак» хочет получить за Дуарте около 5-6 млн евро . «Барса» близка к трансферу вратаря «Эспаньола» Гарсии. Родриго сообщил «Реалу», что хочет остаться в клубе. Антони интересен «Байеру».

8. Австралиец Крис Харпер выиграл 20-й этап веломногодневки «Джиро-д’Италия». Саймон Йейтс из Великобритании финишировал третьим и вышел на первое место в общем зачете.

9. «Зенит» получил больше 21 млрд рублей коммерческих доходов в 2024 финансовом году – больше всех в РПЛ. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Химки» заработали 147 тысяч. «Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на молодежный футбол в 2024 финансовом году – почти 1,5 млрд рублей . «Динамо» – 2-е, «Зенит» – 3-й, ЦСКА – 4-й, «Спартак» – 5-й.

10. Женская сборная России по волейболу обыграла Сербию на Кубке Первого канала.

11. Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву в главном событии RCC 22 на УГМК-Арене в Екатеринбурге и другие результаты .

12. «Ухта» и «Газпром-Югра» вышли в финал чемпионата России по футзалу. «Ухта» выиграла серию у «Тюмени», «Газпром-Югра» – у КПРФ.

Цитаты дня:

Валерий Карпин: «Работа тренера – это не титулы . Можно выиграть 10 трофеев, свистя в свисток и бросая мяч игрокам, а они сами все сделают. Помните, Ди Маттео выиграл ЛЧ с «Челси»?»

Тихонов об Овечкине: «У Саши нет шансов в политике , он привык к другой жизни. Живем на богатейшей территории Земли, но у России нет своего компьютера, телефона, красивого авто – ничего»

Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер . Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»

Губерниев о кириллице в КХЛ: «Бред, шаг назад, на старославянский давайте перейдем . Тогда не надо сравнивать себя с НХЛ. Английский – язык международного общения»

Васильев о предложении отменить пенсии: «Это абсолютно нелогично . Россия – самодостаточная страна, и такие вещи даже обсуждаться не должны»

Генсек РФС о расширении РПЛ: «Возможно, 18-20 команд – это здорово. Но экономических предпосылок для этого не вижу »

«Я за «Интер»! Они обоссали «Барсу» . Хоккеист «Локомотива» Сурин о финале Лиги чемпионов

Макрон поздравил «ПСЖ» с победой в ЛЧ: «Париж сегодня – столица Европы »