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  • «Челси» взял Лигу конференций, «Флорида» вновь в финале плей-офф, «Химки» не получили лицензии для РПЛ, Ташуев ушел из «Ахмата» после проигрыша «Уралу», Хачанов выиграл 5-сетовик на «Ролан Гаррос», «Динамо» продлило Тюкавина и другие новости
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«Челси» взял Лигу конференций, «Флорида» вновь в финале плей-офф, «Химки» не получили лицензии для РПЛ, Ташуев ушел из «Ахмата» после проигрыша «Уралу», Хачанов выиграл 5-сетовик на «Ролан Гаррос», «Динамо» продлило Тюкавина и другие новости

1. «Челси» выиграл Лигу конференций, забив 4 гола во 2-м тайме и одержав волевую победу над «Бетисом» – 4:1! У Палмера 2 ассиста, Кайседо, Санчо, Джексон и Энцо забили. Это первый трофей после продажи клуба Абрамовичем. Кроме того, «Челси» стал первой командой, выигравшей все клубные турниры УЕФА. 

2. РФС отказал «Химкам» в лицензии для РПЛ. Клуб не сыграет в следующем сезоне Премьер-лиги. «Химки» заменят другим клубом по решению исполкома, следует из регламента РФС, при этом у клубов Премьер-лиги преимущество перед командами Первой лиги.

3. «Урал» вырвал победу у «Ахмата» в 1-м стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ (2:1). Секулич сделал дубль, Мелкадзе забил со штрафного, гол Железнова отменили. Гол Александрова на 88-й принес «Пари НН» победу над «Сочи» (2:1). Ответные игры пройдут 31 мая. 

Сергей Ташуев подал в отставку после поражения «Ахмата».

4. Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос», в 5-сетовом матче одолев Себастьяна Офнера. Действующий чемпион Карлос Алькарас прошел Фабиана Марожана, прошлогодний полуфиналист Каспер Рууд вылетел с баранкой, а Стефанос Циципас проиграл 167-й ракетке мира и впервые с 2018-го выпадет из топ-20.

Диана Шнайдер проиграла Даяне Ястремской во втором круге, хотя вела вела 4:0 в первом сете. Анастасия Потапова уступила Юлии Стародубцевой, а Людмила Самсонова обыграла Лейре Ромеро Гормаз.

5. Завершилась Премия Трибуны Спортса’’! Nobel признан лучшим футбольным блогером года, опередив ютуб-канал Федора Смолова (впрочем, Smol Talk стал лучшим блогом спортсмена и спортивным блогером года), «Прессуха Ротенберга» – хоккейный блогер года, а «Это футбол, брат!» взял 1-е место в номинации «Лучший спортивный канал или шоу». Все результаты можно посмотреть здесь.

6. Кубок Стэнли. «Флорида» вышла в финал в 3-м сезоне подряд, победив «Каролину» (4-1) в финале Восточной конференции.

7. Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2030-го. Клуб объявил это видео с актером Деревянко, где форвард вылавливает контракт удочкой.

8. Килиан Мбаппе признан игроком сезона в «Реале». Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и выиграл «Золотую бутсу» в первый год в «Мадриде».

9. НБА. «Оклахома» вышла в финал плей-офф, обыграв «Миннесоту» (4-1) в финальной серии Западной конференции.

10. Совет ISU рассмотрит вопрос перехода Вероники Жилиной в Азербайджан 4-5 июля.

11. Трансферные новости. «Краснодар» объявил о переходе Жубала свободным агентом. Контракт с 31-летним экс-защитником «Осера» – на 2 года. Комличенко договорился с «Локомотивом», клуб купит форварда «Ростова» за 3 млн евро. Кроме того, «Локо» согласовал контракт с Верой, хавбек расторгнет соглашение с «Химками».

«Ливерпуль» поборется с «Челси» за подписание Экитике. «Айнтрахт» требует 100 млн евро за 22-летнего форварда. Деку встретился с агентом Рэшфорда. Форвард «МЮ» мечтает играть за «Барсу», его могут арендовать с правом выкупа.

12. Михаил Галактионов останется в «Локомотиве», об этом заявил гендиректор Владимир Леонченко: «В клубе должна быть стабильность. Никаких перестановок не планируется». 

13. МЛС. Дубли Лионеля Месси и Луиса Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Монреалем» (4:2), гол и ассист Алексея Миранчука помогли «Атланте» одолеть «Орландо» (3:2).

14. Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» во 2-м матче серии (2-0).

15. Роналду и «Аль-Наср» продолжают переговоры. Влиятельные лица Саудовской Аравии хотят перехода Криштиану в «Аль-Хилаль», чтобы он мог сыграть против «Реала» на клубном ЧМ.

16. «Милан» переключился на Аллегри из-за договоренности Итальяно и «Болоньи» о продлении контракта. Массимилиано ждет «Наполи».

17. «Зенит» выиграл чемпионат России по гандболу, победив ЦСКА в третьем матче, «Чеховские медведи» завоевали бронзу.

18. Олимпийские чемпионки Мельникова и Ступак победили на праймериз «Единой России» в своих регионах.

Цитаты дня.

Мостовой о Карпине и «Динамо»: «А сборную кто будет тренировать? Ни в одной стране Европы совмещения нет. Зачем сидеть на двух стульях?»

Доменико Кришито: «Зенит» остается европейским топ-клубом. Такая команда обязательно должна играть в Лиге чемпионов»

Степанова о допуске к ОИ: «Российские лыжники сейчас в положении девушки за стойкой бара в захолустном городке: вроде и подготовилась, и ждешь предложений, а их все нет»

Геннадий Орлов: «100-й год «Зенита» только начался. Юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. В нем у клуба будет возможность доказать, что он сильнейший»

«Я сталкиваюсь с сексизмом – мужчины постоянно присылают мне дикпики. Не отвечайте на эти сообщения, блокируйте их и жалуйтесь на отправителя». Футболистка «Баварии» Гвинн о харассменте

Путин о спортивной медицине: «Надо навести порядок. Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов, а она ничего не знала – ерунда какая-то»

Кто выиграет Лигу чемпионов?8023 голоса
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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