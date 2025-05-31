В пользу «Ахмата» назначили пенальти в стыковом матче за фол на Талале. Иванов не усмотрел фола от Мелкадзе в борьбе с игроком «Урала», ВАР не изменил решение судьи
«Ахмат» вышел вперед в матче с «Уралом» благодаря пенальти.
После заброса Гиорги Шелии защитник «Урала» Сильвие Бегич в попытке выбить мяч снизу ударил по ноге Амина Талаля в собственной штрафной. Главный судья Сергей Иванов указал на точку.
Футболисты «Урала» пытались убедить арбитра, что перед фолом Бегича было нарушение со стороны Георгия Мелкадзе – форвард «Ахмата» мог локтем задеть Егора Филипенко в верховой борьбе за мяч. Защитник екатеринбуржцев упал на газон, схватившись за лицо.
Иванов, проконсультировавшись с ВАР, оставил первоначальное решение в силе. Мелкадзе реализовал пенальти (1:0, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции VK
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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