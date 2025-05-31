В пользу «Ахмата» назначили пенальти в стыковом матче за фол на Талале. Иванов не усмотрел фола от Мелкадзе в борьбе с игроком «Урала», ВАР не изменил решение судьи

«Ахмат» вышел вперед в матче с «Уралом» благодаря пенальти.

После заброса Гиорги Шелии защитник «Урала» Сильвие Бегич в попытке выбить мяч снизу ударил по ноге Амина Талаля в собственной штрафной. Главный судья Сергей Иванов указал на точку.

Футболисты «Урала » пытались убедить арбитра, что перед фолом Бегича было нарушение со стороны Георгия Мелкадзе – форвард «Ахмата » мог локтем задеть Егора Филипенко в верховой борьбе за мяч. Защитник екатеринбуржцев упал на газон, схватившись за лицо.

Иванов, проконсультировавшись с ВАР, оставил первоначальное решение в силе. Мелкадзе реализовал пенальти (1:0, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции VK