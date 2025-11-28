Титов назвал топ-5 хавбеков в истории ЧР: «Тихонов, Аленичев, Цымбаларь, Аршавин и Лоськов»
Егор Титов назвал топ-5 хавбеков в истории чемпионата России.
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов назвал топ-5 лучших полузащитников в истории чемпионата России.
«Моя пятерка лучших полузащитников в истории чемпионатов России: Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, Андрей Аршавин и Дмитрий Лоськов.
Это настоящие легенды нашего футбола. Каждый из них внес большой вклад в развитие чемпионата России», – сказал Титов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
