Титов назвал топ-5 хавбеков в истории ЧР: «Тихонов, Аленичев, Цымбаларь, Аршавин и Лоськов»

Егор Титов назвал топ-5 хавбеков в истории чемпионата России.

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов назвал топ-5 лучших полузащитников в истории чемпионата России.

«Моя пятерка лучших полузащитников в истории чемпионатов России: Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, Андрей Аршавин и Дмитрий Лоськов. 

Это настоящие легенды нашего футбола. Каждый из них внес большой вклад в развитие чемпионата России», – сказал Титов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
