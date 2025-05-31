«Барса» близка к трансферу Гарсии из «Эспаньола». Сделку по вратарю могут закрыть на следующей неделе
«Барса» близка к трансферу вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии.
По данным Mundo Deportivo, в «Барсе» убеждены, что сделка скоро будет закрыта, возможно, на следующей неделе. Сам вратарь тоже склоняется к переходу в «блауграну».
За игрока необходимо заплатить отступные в размере 25 или 30 млн евро – сумма увеличится, если голкипер будет вызван в сборную Испании.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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