«Барса» близка к трансферу Гарсии из «Эспаньола». Сделку по вратарю могут закрыть на следующей неделе

«Барса» близка к трансферу вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии.

По данным Mundo Deportivo, в «Барсе» убеждены, что сделка скоро будет закрыта, возможно, на следующей неделе. Сам вратарь тоже склоняется к переходу в «блауграну».

За игрока необходимо заплатить отступные в размере 25 или 30 млн евро – сумма увеличится, если голкипер будет вызван в сборную Испании.