Паскаль Сиакам – MVP финала Восточной конференции

Форвард «Индианы» получил приз MVP финала Востока, набрав 31 очко в 6-м матче.

«Пэйсерс» обыграли «Никс» – 125:108.

Сиакам набрал 30+ очков три раза в этой серии. В среднем у него 24,8 очка.

«Отдельный респект Индиане. Пока что для меня это просто потрясающий опыт.

С первого дня, как я приехал сюда, меня окружала невероятная любовь. Просто не верится. У нас первоклассная организация. Я так рад быть здесь. А сегодня, после неудачной пятой игры, мы хотели реабилитироваться. Я на все сто верю в своих партнеров. Даже когда мы отстаем в счете, мы всегда находим выход. И сегодня мы это доказали», – сказал Сиакам.

Сиакам пришел в «Пэйсерс» после обмена с «Торонто» по ходу прошлого сезона.

Это второй его выход в финал НБА . В 2019 Сиакам стал чемпионом лиги с «Рэпторс».