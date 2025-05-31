«Ахмат» остался в РПЛ. Клуб из Грозного победил «Урал» в стыковых матчах
«Ахмат» остался в Мир РПЛ.
Команда из Грозного обыграла «Урал» в ответном стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе (2:0, первая игра – 1:2).
Таким образом, «Ахмат» выступит в Премьер-лиге в следующем сезоне. Клуб из Екатеринбурга останется в Мелбет Первой лиге.
«Ахмат» в последний раз выступал во втором по силе дивизионе чемпионата России в 2007 году. Тогда клуб назывался «Терек».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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