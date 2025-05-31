«Ахмат» остался в РПЛ. Клуб из Грозного победил «Урал» в стыковых матчах

«Ахмат» остался в Мир РПЛ.

Команда из Грозного обыграла «Урал » в ответном стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе (2:0, первая игра – 1:2).

Таким образом, «Ахмат » выступит в Премьер-лиге в следующем сезоне. Клуб из Екатеринбурга останется в Мелбет Первой лиге.

«Ахмат» в последний раз выступал во втором по силе дивизионе чемпионата России в 2007 году. Тогда клуб назывался «Терек».