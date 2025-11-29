  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
Live
7

Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»

В Кубке короля Саудовской Аравии проходят матчи 1/4 финала.

В пятницу в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Ахли» Рияда Мареза по пенальти обыграл «Аль-Кадисию» (3:3, 5:4).

В субботу «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фатех» (4:1), «Аль-Иттихад» Карима Бензема играет с «Аль-Шабабом».

Кубок короля Саудовской Аравии

1/4 финала

Кубок короля. 1/4 финала
29 ноября 14:40, Kingdom Arena
Аль-Хилаль
Завершен
4 - 1
Аль-Фатех
Матч окончен
90’
+2’
  Варгас
Аль-Досари   Сезар
83’
83’
Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz   Saad bin Fahad Al Sharfa
Малком   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
77’
Томбакти   Аль-Авджами
76’
Рубен Невеш   Канно
76’
74’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia   Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
58’
Токо-Экамби   Jefferson Soares Oliveira Ramos
57’
Жорже Фернандеш   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
57’
Бендебка   Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
  Маркос Леонардо
49’
2тайм
Перерыв
Нуньес   Маркос Леонардо
41’
  Томбакти
35’
Рубен Невеш
26’
  Рубен Невеш
23’
  Малком
21’
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Акчичек, Кулибали, Томбакти, Рубен Невеш, Аль-Досари, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком, Нуньес
Запасные: Аль-Малки, Аль-Кахтани, Канно, Аль-Хамдан, Абу Расен, Аль-Авджами, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Радиф, Аль-Ями, Маркос Леонардо, Аль-Булайхи, Сезар
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Саадан, Жорже Фернандеш, Aljari, Бендебка, Юссуф, Батна, Токо-Экамби, Варгас
Запасные: Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Saad bin Fahad Al Sharfa, Wesley Bruno Lima Delgado, Бохари, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Al Swealem, Fawaz Al-Hamad, Alothma, Mohammed Al Sahihi, Jefferson Soares Oliveira Ramos, Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
Подробнее
Кубок короля. 1/4 финала
29 ноября 17:30, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
4 - 1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
90’
Амдалла   Карлос
90’
Эрнандес   Mubarak Abdulrahman Al Rajeh
Аль-Шенгити   Аль-Обод
89’
Думбия   Аль-Гамди
89’
  Бензема
86’
85’
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh   Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
  Бензема
84’
Бергвейн   Ауар
81’
77’
Аль-Хаммами   Abdullah Matuq Ahmed Saeed
76’
Адли   Faisal Ismail Al Subiani
Аль-Гамди   Митай
65’
48’
Браунхилл
2тайм
Перерыв
39’
Адли
  Бензема
30’
Данилу Перейра
21’
  Думбия
20’
14’
  Амдалла
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Фабиньо, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Думбия, Канте, Фернандеш, Бергвейн, Аль-Гамди, Бензема
Запасные: Аль-Мермеш, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Шарахили, Ауар, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Нашри, Аль-Обод, Митай, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Аль-Шехри
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Nawaf bin Abdullah bin Mohammed Al Ghulaimish, Браунхилл, Феррейра Карраско, Эрнандес, Адли, Аль-Хаммами, Амдалла
Запасные: Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Muhammad Turki A. Al Otaibi, Карлос, Sultan Anwar Al Anize, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Faisal Ismail Al Subiani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Mubarak Abdulrahman Al Rajeh, Majed Hani Abdullah, Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman, Abdullah Matuq Ahmed Saeed
Подробнее
Кубок короля. 1/4 финала
28 ноября 14:50, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Аль-Холуд
Завершен
4 - 3
Аль-Халидж
Матч окончен
90’
+3’
Фортунис
90’
+2’
  Пинас
  Бакли
83’
79’
Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi   Канаба
Бахебри   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
78’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Аль-Асмари
78’
Бакли
61’
Аль-Алива   Аль-Сафари
58’
53’
Курбелис
47’
  Аль-Джамаан
46’
Хамзи   Hussain Ali Al Sultan
2тайм
Перерыв
  Бахебри
45’
+3’
45’
+1’
  Хамзи
32’
Ассири   Паоло Фернандес
  Маолида
24’
  Ramiro Enrique Paz
3’
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Трост-Эконг, Дьомбер, Бакли, Аль-Досари, Маолида, Бахебри, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Солан, Alshammari, Аль-Асмари, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Аль-Сафари, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Аль-Досари, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Аль-Хамсаль, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Курбелис, Хамзи, Фортунис, Аль-Джамаан
Запасные: Rayan Khaled Saad Al Dossary, Al-Haydar, Аль-Джайзани, Канаба, Abdoulie Mboge, Rakan Juma Al Kaabi, Аль-Хайдари, Аль-Мутайри, Паоло Фернандес, Hussain Ali Al Sultan
Подробнее
Кубок короля. 1/4 финала
28 ноября 17:30, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Аль-Ахли Джидда
Завершен
3 - 3
Счет в серии пенальти 5 - 4
Аль-Кадисия
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Аль-Бурайкан
Начо
Салех
Аль-Джувайр
Кессиэ
Вайгль
Марез
Аль-Салем
Тоуни
Ретеги
Пен
Перерыв
2 доптайм
Перерыв
99’
Аль-Шахрани   Махнаши
99’
Киньонес   Аль-Салем
Маджраши   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
99’
Гонсалвес   Салех
99’
1 доптайм
Перерыв
Менди
90’
+2’
82’
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat   Хазази
82’
Баа   Аль-Аммар
Атангана Эдоа
78’
  Кессиэ
73’
70’
Г. Альварес   Такри
  Атангана Эдоа
61’
Галено   Аль-Бурайкан
58’
48’
Отавио   Аль-Джувайр
2тайм
Перерыв
Рожер
45’
+7’
45’
+6’
Кастельс
45’
+4’
  Ретеги
  Тоуни
36’
30’
  Киньонес
11’
  Ретеги
Аль-Ахли Джидда
Менди, Дамс, Рожер, Демирал, Маджраши, Атангана Эдоа, Кессиэ, Галено, Гонсалвес, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Санби, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Бурайкан, Аль-Рашиди, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Yazan Madani, Бакор, Аль-Муваллад, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Аль-Хавсави, Салех, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Аль-Шахрани, Г. Альварес, Начо, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес, Отавио, Баа, Вайгль, Нандес, Ретеги
Запасные: Саньюр, Аль-Джувайр, Аль-Монассар, Аль-Салем, Аль-Кассар, Аль-Аммар, Хазази, Махнаши, Такри, Аль-Таин, Gabriel Carvalho Teixeira, Аль-Авджами
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка короля Саудовской Аравии

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13874 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoАль-Фатех
logoАль-Холуд
logoАль-Кадисия
logoАль-Халидж
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Ахли Джидда
logoКубок короля Саудовской Аравии
logoАль-Хилаль
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
26 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
30 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
43 минуты назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
52 минуты назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Женская сборная России сыграла вничью с КНДР (1:1) в товарищеском матче. Россиянки уступили 2:5 в первой игре
3 минуты назад
Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 км до арены «Аякса» в знак протеста. Амстердамский клуб брал 21 евро за парковку с фанов гостей и досматривал их на наличие тату с «Фейеноордом»
7 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
15 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
16 минут назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
40 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
52 минуты назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
56 минут назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
57 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
сегодня, 10:07