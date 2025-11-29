Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»

В Кубке короля Саудовской Аравии проходят матчи 1/4 финала.
В пятницу в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Ахли» Рияда Мареза по пенальти обыграл «Аль-Кадисию» (3:3, 5:4).
В субботу «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фатех» (4:1), «Аль-Иттихад» Карима Бензема играет с «Аль-Шабабом».
Кубок короля Саудовской Аравии
1/4 финала
Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz Saad bin Fahad Al Sharfa
Малком Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
Токо-Экамби Jefferson Soares Oliveira Ramos
Жорже Фернандеш Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Бендебка Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Акчичек, Кулибали, Томбакти, Рубен Невеш, Аль-Досари, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком, Нуньес
Запасные: Аль-Малки, Аль-Кахтани, Канно, Аль-Хамдан, Абу Расен, Аль-Авджами, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Радиф, Аль-Ями, Маркос Леонардо, Аль-Булайхи, Сезар
Аль-Фатех:
Пачеко, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Саадан, Жорже Фернандеш, Aljari, Бендебка, Юссуф, Батна, Токо-Экамби, Варгас
Запасные: Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Saad bin Fahad Al Sharfa, Wesley Bruno Lima Delgado, Бохари, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Al Swealem, Fawaz Al-Hamad, Alothma, Mohammed Al Sahihi, Jefferson Soares Oliveira Ramos, Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
Эрнандес Mubarak Abdulrahman Al Rajeh
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
Аль-Хаммами Abdullah Matuq Ahmed Saeed
Адли Faisal Ismail Al Subiani
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Фабиньо, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Думбия, Канте, Фернандеш, Бергвейн, Аль-Гамди, Бензема
Запасные: Аль-Мермеш, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Шарахили, Ауар, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Нашри, Аль-Обод, Митай, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Аль-Шехри
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Nawaf bin Abdullah bin Mohammed Al Ghulaimish, Браунхилл, Феррейра Карраско, Эрнандес, Адли, Аль-Хаммами, Амдалла
Запасные: Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Muhammad Turki A. Al Otaibi, Карлос, Sultan Anwar Al Anize, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Faisal Ismail Al Subiani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Mubarak Abdulrahman Al Rajeh, Majed Hani Abdullah, Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman, Abdullah Matuq Ahmed Saeed
Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi Канаба
Бахебри Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri Аль-Асмари
Хамзи Hussain Ali Al Sultan
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Трост-Эконг, Дьомбер, Бакли, Аль-Досари, Маолида, Бахебри, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Солан, Alshammari, Аль-Асмари, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Аль-Сафари, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Аль-Досари, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Аль-Хамсаль, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Курбелис, Хамзи, Фортунис, Аль-Джамаан
Запасные: Rayan Khaled Saad Al Dossary, Al-Haydar, Аль-Джайзани, Канаба, Abdoulie Mboge, Rakan Juma Al Kaabi, Аль-Хайдари, Аль-Мутайри, Паоло Фернандес, Hussain Ali Al Sultan
Завершен Счет в серии пенальти 5 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Маджраши Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat Хазази
Аль-Ахли Джидда
Менди, Дамс, Рожер, Демирал, Маджраши, Атангана Эдоа, Кессиэ, Галено, Гонсалвес, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Санби, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Бурайкан, Аль-Рашиди, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Yazan Madani, Бакор, Аль-Муваллад, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Аль-Хавсави, Салех, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo
Аль-Кадисия:
Кастельс, Аль-Шахрани, Г. Альварес, Начо, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес, Отавио, Баа, Вайгль, Нандес, Ретеги
Запасные: Саньюр, Аль-Джувайр, Аль-Монассар, Аль-Салем, Аль-Кассар, Аль-Аммар, Хазази, Махнаши, Такри, Аль-Таин, Gabriel Carvalho Teixeira, Аль-Авджами
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Кубка короля Саудовской Аравии