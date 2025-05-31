Валерий Карпин: «Работа тренера – это не титулы. Можно выиграть 10 трофеев, свистя в свисток и бросая мяч игрокам, а они сами все сделают. Помните, Ди Маттео выиграл ЛЧ с «Челси»?»

Валерий Карпин считает, что титулы – не главное в работе тренера.

– В футболе есть результат. И главная претензия к Карпину – столько лет работал, создал классную команду, футболисты развиваются, а титулов нет. Не задевает это?

– Лично меня – нет. Мне бы хотелось выигрывать титулы? Да, как любому тренеру. Я хочу выиграть каждую игру? Да, хочу. Но обязан ли «Ростов » выигрывать титулы? Кто мне скажет «да»?

По мне, работа тренера – это не титулы. Опять же, можно выиграть десять титулов, свистя в свисток и бросая мяч футболистам, а они сами все сделают. Помните, Ди Маттео выиграл Лигу чемпионов с «Челси»? У него есть самый большой титул клубного футбола. А он тренер?

– Сейчас нет.

– Вот ответ на вопрос. Выиграл титул? А что ты сделал для этого? Вырастил 20 молодых игроков, воспитал их или они прогрессировали при тебе? По мне, в этом заключается тренерская работа. Создание классной команды – вот работа тренера, не титулы.

– Но вы производите впечатление очень амбициозного человека. И когда вы говорите, что «титулов нет и ничего страшного» – вам никто не верит.

– Я понимаю, что мне никто не верит. Но надо же реально оценивать силу своих команд.

– То есть проектная мощность «Ростова» не позволяет ему становиться чемпионом?

– Это может случиться? Да! «Лестер» же стал чемпионом Англии. Раз в году и палка стреляет. Но была ли у них обязанность выиграть чемпионат? Нет. У «ПСЖ» есть обязанность выигрывать чемпионат Франции?

– Сто процентов.

– Сто процентов. Другие клубы обязаны выигрывать этот чемпионат при таком «ПСЖ»? Нет. Обязан ли «Ливерпуль» выиграть в чемпионате Англии? При сильнейшем «Манчестер Сити»? Лично мне хочется выигрывать каждую игру. Если мой клуб – любой – будет выигрывать каждую игру, мы станем чемпионами, – сказал Карпин.