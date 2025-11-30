Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Пизы», «Наполи» против «Ромы»

В Серии А проходят матчи 13-го тура.
В 13-м туре Серии А в субботу «Ювентус» победил «Кальяри» (2:1), «Милан» обыграл «Лацио» (1:0).
В воскресенье «Интер» сыграет с «Пизой», «Наполи» – с «Ромой».
Чемпионат Италии
13-й тур
Комо
Бюте, Альберто Морено, Диего Карлос, Рамон, Войвода, Какре, Перроне, Родригес, Пас, Аддай, Дувикас
Запасные: Пош, ван дер Бремпт, Кюн, Черри, Чавлина, Валье, Батурина, Мората, Вигорито, Кемпф, Да Кунья
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Саталино, Канде, Вольпато, Christian Frangella, Шеддира, Одентал, Моро, Дзакки, Кулибали, Tommaso Macchioni, Пьерини, Яннони, Фадера
Дженоа
Леали, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Торсбю, Френдруп, Малиновский, Эллертссон, Витинья, Коломбо
Запасные: Отоа, Онана, В. Карбони, Экубан, Эхатор, Гренбек, Зигрист, Мазини, Фини, Вентурино, Соммарива, Сабелли, Станчу
Верона:
Монтипо, Валентини, Нельссон, Нуньес, Брадарич, Бернед, Гальярдини, Ньяссе, Бельгали, Москера, Жиоване
Запасные: Аджайи, Перилли, Mirko Castagnini, Фресе, Слотсагер, Эбосс, Белла-Кочап, Сантьяго, Эль-Мусрати, Сарр, Орбан, Ойегоке, Чам, Харруи
Парма
Корви, Валенти, Тройло, Дель Прато, Валери, Соренсен, Кейта, Бернабе, Бричги, Пеллегрино, Кутроне
Запасные: Альмквист, Ордоньес, Кремаски, Бегич, Левик, Трабукки, Ондрейка, Джурич, Гуаита, Ринальди, Эстевес, Ористанио, Эрнани, Бенедычак
Удинезе:
Окойе, Соле, Кабаселе, Бертола, Земура, Атта, Карлстрем, Петровски, Дзаноли, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Пальма, Эхизибуэ, Камара, Эккеленкамп, Гуйе, Паделли, Ловрич, Саррага, Миллер, Модешту, Браво, Букса, Сава, Гогличидзе, Байо
Франсишку Консейсау Кабаль
Ювентус
Перин, Келли, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Костич, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Влахович
Запасные: Камбьязо, Аджич, Опенда, Кабаль, Миретти, Дэвид, Ди Грегорио, Жоау Мариу, Скалья, Гатти, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Жегрова
Кальяри:
Каприле, Луперто, Дейола, Дзаппа, Оберт, Фолоруншо, Литета, Адопо, Палестра, Эспозито, Боррелли
Запасные: Чоччи, Идрисси, Гаэтано, Радунович, Ди Пардо, Прати, Кавуоти, Камехо, Кылычсой, Паволетти, Пинтус, Феличи, Лувумбу
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Эступиньян, Риччи, де Винтер, Яшари, Лофтус-Чик, Питтарелла, Одогу, Терраччано
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Весино, Гендузи, Дзакканьи, Диа, Исаксен
Запасные: Деле-Баширу, Кастельянос, Нослин, Фурланетто, Габаррон, Педро, Мандас, Белаэн, Провстгор, Нуну Тавареш
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Серии А
Статистика Серии А