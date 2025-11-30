Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Пизы», «Наполи» против «Ромы»

В Серии А проходят матчи 13-го тура.

В 13-м туре Серии А в субботу «Ювентус » победил «Кальяри » (2:1), «Милан » обыграл «Лацио » (1:0).

В воскресенье «Интер » сыграет с «Пизой», «Наполи» – с «Ромой».

Чемпионат Италии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А