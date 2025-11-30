75

Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Пизы», «Наполи» против «Ромы»

В Серии А проходят матчи 13-го тура.

В 13-м туре Серии А в субботу «Ювентус» победил «Кальяри» (2:1), «Милан» обыграл «Лацио» (1:0).

В воскресенье «Интер» сыграет с «Пизой», «Наполи» – с «Ромой».

Чемпионат Италии

13-й тур

Серия А Италия. 13 тур
30 ноября 11:30, виа дель Маре
Лечче
Не начался
Торино
Серия А Италия. 13 тур
28 ноября 19:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Завершен
2 - 0
Сассуоло
Матч окончен
Перроне   Кемпф
90’
+1’
82’
Дойг   Канде
82’
Коне   Яннони
Аддай   Кюн
82’
Рамон
73’
69’
Лорьянте   Фадера
69’
Пинамонти   Моро
Войвода   Пош
59’
Родригес   Батурина
59’
Какре   Да Кунья
59’
  Альберто Морено
53’
51’
Берарди   Вольпато
Какре
48’
2тайм
Перерыв
37’
Коне
  Дувикас
14’
Комо
Бюте, Альберто Морено, Диего Карлос, Рамон, Войвода, Какре, Перроне, Родригес, Пас, Аддай, Дувикас
Запасные: Пош, ван дер Бремпт, Кюн, Черри, Чавлина, Валье, Батурина, Мората, Вигорито, Кемпф, Да Кунья
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Саталино, Канде, Вольпато, Christian Frangella, Шеддира, Одентал, Моро, Дзакки, Кулибали, Tommaso Macchioni, Пьерини, Яннони, Фадера
Подробнее
Серия А Италия. 13 тур
29 ноября 14:00, Луиджи Феррарис
Дженоа
Завершен
2 - 1
Верона
Матч окончен
де Росси
90’
+5’
Эллертссон   Сабелли
85’
Малиновский   В. Карбони
85’
81’
Бельгали   Ойегоке
81’
Ньяссе   Эль-Мусрати
73’
Гальярдини
Витинья   Мазини
72’
Коломбо   Экубан
67’
66’
Москера   Орбан
66’
Бернед   Сарр
  Торсбю
62’
47’
Нуньес
2тайм
Перерыв
  Коломбо
40’
39’
Москера
30’
Брадарич   Фресе
Торсбю
27’
21’
  Бельгали
Дженоа
Леали, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Торсбю, Френдруп, Малиновский, Эллертссон, Витинья, Коломбо
Запасные: Отоа, Онана, В. Карбони, Экубан, Эхатор, Гренбек, Зигрист, Мазини, Фини, Вентурино, Соммарива, Сабелли, Станчу
1тайм
Верона:
Монтипо, Валентини, Нельссон, Нуньес, Брадарич, Бернед, Гальярдини, Ньяссе, Бельгали, Москера, Жиоване
Запасные: Аджайи, Перилли, Mirko Castagnini, Фресе, Слотсагер, Эбосс, Белла-Кочап, Сантьяго, Эль-Мусрати, Сарр, Орбан, Ойегоке, Чам, Харруи
Подробнее
Серия А Италия. 13 тур
29 ноября 14:00, Эннио Тардини
Парма
Завершен
0 - 2
Удинезе
Матч окончен
90’
+3’
Руняич
90’
Петровски   Саррага
83’
Дзаньоло   Браво
82’
Дзаноли   Эхизибуэ
Валери   Левик
81’
Бернабе   Бенедычак
79’
68’
Дэвис   Букса
68’
Атта   Эккеленкамп
66’
Дэвис
65’
  Дэвис
Тройло
64’
Соренсен   Эрнани
56’
Кутроне   Ондрейка
46’
Кейта   Эстевес
46’
2тайм
Перерыв
11’
  Дзаньоло
Кейта
10’
7’
Атта
Парма
Корви, Валенти, Тройло, Дель Прато, Валери, Соренсен, Кейта, Бернабе, Бричги, Пеллегрино, Кутроне
Запасные: Альмквист, Ордоньес, Кремаски, Бегич, Левик, Трабукки, Ондрейка, Джурич, Гуаита, Ринальди, Эстевес, Ористанио, Эрнани, Бенедычак
1тайм
Удинезе:
Окойе, Соле, Кабаселе, Бертола, Земура, Атта, Карлстрем, Петровски, Дзаноли, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Пальма, Эхизибуэ, Камара, Эккеленкамп, Гуйе, Паделли, Ловрич, Саррага, Миллер, Модешту, Браво, Букса, Сава, Гогличидзе, Байо
Подробнее
Серия А Италия. 13 тур
29 ноября 17:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
2 - 1
Кальяри
Матч окончен
90’
+3’
Дейола
Франсишку Консейсау   Кабаль
85’
Йылдыз   Опенда
85’
Камбьязо
83’
82’
Прати
81’
Феличи
81’
Адопо   Гаэтано
81’
Фолоруншо   Кылычсой
К. Тюрам   Миретти
70’
69’
Эспозито   Феличи
63’
Фолоруншо
53’
Оберт   Идрисси
53’
Литета   Прати
Костич   Камбьязо
46’
2тайм
Перерыв
  Йылдыз
45’
+1’
39’
Оберт
Влахович   Дэвид
31’
  Йылдыз
27’
26’
  Эспозито
Ювентус
Перин, Келли, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Костич, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Влахович
Запасные: Камбьязо, Аджич, Опенда, Кабаль, Миретти, Дэвид, Ди Грегорио, Жоау Мариу, Скалья, Гатти, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Жегрова
1тайм
Кальяри:
Каприле, Луперто, Дейола, Дзаппа, Оберт, Фолоруншо, Литета, Адопо, Палестра, Эспозито, Боррелли
Запасные: Чоччи, Идрисси, Гаэтано, Радунович, Ди Пардо, Прати, Кавуоти, Камехо, Кылычсой, Паволетти, Пинтус, Феличи, Лувумбу
Подробнее
Серия А Италия. 13 тур
29 ноября 19:45, Сан-Сиро
Милан
Завершен
1 - 0
Лацио
Матч окончен
90’
+13’
Дзакканьи
Аллегри
90’
+7’
Риччи
89’
85’
Пеллегрини   Нуну Тавареш
85’
Башич   Нослин
Нкунку   Риччи
82’
72’
Романьоли
70’
Исаксен   Педро
Фофана   Лофтус-Чик
65’
Габбия
64’
62’
Диа   Кастельянос
62’
Весино   Деле-Баширу
57’
Пеллегрини
  Рафаэл Леау
51’
2тайм
Перерыв
Томори
26’
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Эступиньян, Риччи, де Винтер, Яшари, Лофтус-Чик, Питтарелла, Одогу, Терраччано
1тайм
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Весино, Гендузи, Дзакканьи, Диа, Исаксен
Запасные: Деле-Баширу, Кастельянос, Нослин, Фурланетто, Габаррон, Педро, Мандас, Белаэн, Провстгор, Нуну Тавареш
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

