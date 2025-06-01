🇷🇺 Сафонов – 5-й россиянин, выигравший ЛЧ. До вратаря «ПСЖ» это делали Добровольский, Бут, Аленичев и Черышев
Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов в составе «ПСЖ».
Команда Луиса Энрике разгромила «Интер» в финале со счетом 5:0. Сафонов провел матч в запасе.
Голкипер сборной России стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.
До воспитанника «Краснодара» это удавалось Игорю Добровольскому (в составе «Марселя» в сезоне-1992/93), Владимиру Буту (в составе «Боруссии» в сезоне-1996/97), Дмитрию Аленичеву (в составе «Порту» в сезоне-2003/04) и Денису Черышеву (в составе «Реала» в сезоне-2016/16).
Матвей в этом розыгрыше ЛЧ провел два матча – против «Жироны» (1:0) и «Баварии» (0:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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