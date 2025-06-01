🇷🇺 Сафонов – 5-й россиянин, выигравший ЛЧ. До вратаря «ПСЖ» это делали Добровольский, Бут, Аленичев и Черышев

Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов в составе «ПСЖ».

Команда Луиса Энрике разгромила «Интер » в финале со счетом 5:0. Сафонов провел матч в запасе.

Голкипер сборной России стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов .

До воспитанника «Краснодара » это удавалось Игорю Добровольскому (в составе «Марселя » в сезоне-1992/93), Владимиру Буту (в составе «Боруссии » в сезоне-1996/97), Дмитрию Аленичеву (в составе «Порту» в сезоне-2003/04) и Денису Черышеву (в составе «Реала » в сезоне-2016/16).

Матвей в этом розыгрыше ЛЧ провел два матча – против «Жироны» (1:0) и «Баварии» (0:1).