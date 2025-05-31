Никитин возглавит ЦСКА, Глушенков хочет уйти из «Зенита», отставки в СКА, Аллегри в «Милане», «Реал» подписал Трента, а «Ливерпуль» – Фримпонга, убытки «Спартака» и другие новости
1. Выигравший с «Локомотивом» Кубок Гагарина Игорь Никитин возглавит ЦСКА. Зарплата вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей, плюс ему обещают пост главного тренера сборной России.
Пишут, что вслед за Никитиным в ЦСКА переберется Юшкевич, также есть интерес армейцев к Рафикову и Береглазову. Не исключено, что вернется Шалунов.
2. Появилась информация, что Максим Глушенков хочет уйти из «Зенита» и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья». По словам Александра Медведева, «это злонамеренные провокационные слухи», отец игрока посоветовал «не собирать мох с болот».
3. Точно не слухи, что Медведев, а вместе с ним совет директоров и операционный менеджмент СКА уходят в отставку. Работу Ротенберга признали «неудовлетворительной», но сведения о его будущем противоречивые. Похоже, тренера пока оставили – видимо, были причины.
4. Массимилиано Аллегри возглавил «Милан», став третьим тренером команды за год.
Нового тренера нашла и «Рома», которую примет – внезапно – Джан Пьеро Гасперини. Ради римлян он отказал «Ювентусу». Индзаги после финала ЛЧ собрался в Саудовскую Аравию.
5. Трансферы. Трент перешел в «Реал» из «Ливерпуля», контракт – до 2031 года. На «Энфилде» воспитанника заменит Джереми Фримпонг из «Байера».
Лапорта готов продать тер Стегена, если «Барселона» подпишет Гарсию. «Ман Сити» покупает Рейндерса у «Милана» за 75 млн евро и работает над трансфером Шерки.
«Динамо» заплатит 1,5 млн евро «Ростову» за Осипенко, «Краснодар» начал переговоры с Заболотным.
6. У «Спартака» зафиксирован самый большой убыток за 2024 финансовый год. У «Краснодара» – самая большая прибыль.
7. Людмила Самсонова, Арина Соболенко и Ига Швентек вышли в в 4-й круг «Ролан Гаррос».
Карлос Алькарас одержал победу над Дамиром Джумхуром, Карен Хачанов вылетел, уступив Томми Полу, Андре Рублев пробился в 4-й круг впервые с 2022 года из-за снятия Артура Фиса.
8. Жена Овечкина Анастасия Шубская заявила опоследнем сезоне Александра в «Вашингтоне».
9. «Манчестер Юнайтед» порадовал фанатов, обыграв сборную Гонконга в товарищеском матче.
10. Ламин Ямаль назван лучшим игроком сезона по версии Goal, Мо Салах выше Усмана Дембеле.
11. Гильермо Абаскаль возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис». Александр Мостовой доволен, но есть нюанс.
12. На финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» назначен румынский судья Иштван Ковач.
13. Испанский велогонщик Хуан Аюсо снялся с «Джиро» после того, как его ужалила пчела.
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Роднина о переходе Жилиной в Азербайджан: «За нее платила страна, работали тренеры, а врачи лечили ее. Наверное, нужна какая-то компенсация»