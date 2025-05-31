Никитин возглавит ЦСКА, Глушенков хочет уйти из «Зенита», отставки в СКА, Аллегри в «Милане», «Реал» подписал Трента, а «Ливерпуль» – Фримпонга, убытки «Спартака» и другие новости

1. Выигравший с «Локомотивом» Кубок Гагарина Игорь Никитин возглавит ЦСКА . Зарплата вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей , плюс ему обещают пост главного тренера сборной России .

Пишут, что вслед за Никитиным в ЦСКА переберется Юшкевич, также есть интерес армейцев к Рафикову и Береглазову . Не исключено, что вернется Шалунов .

2. Появилась информация, что Максим Глушенков хочет уйти из «Зенита» и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья». По словам Александра Медведева, «это злонамеренные провокационные слухи» , отец игрока посоветовал «не собирать мох с болот» .

3. Точно не слухи, что Медведев, а вместе с ним совет директоров и операционный менеджмент СКА уходят в отставку . Работу Ротенберга признали «неудовлетворительной», но сведения о его будущем противоречивые . Похоже, тренера пока оставили – видимо, были причины .

4. Массимилиано Аллегри возглавил «Милан», став третьим тренером команды за год.

Нового тренера нашла и «Рома» , которую примет – внезапно – Джан Пьеро Гасперини. Ради римлян он отказал «Ювентусу» . Индзаги после финала ЛЧ собрался в Саудовскую Аравию .

5. Трансферы. Трент перешел в «Реал» из «Ливерпуля» , контракт – до 2031 года. На «Энфилде» воспитанника заменит Джереми Фримпонг из «Байера».

Лапорта готов продать тер Стегена , если «Барселона» подпишет Гарсию. «Ман Сити» покупает Рейндерса у «Милана» за 75 млн евро и работает над трансфером Шерки .

«Динамо» заплатит 1,5 млн евро «Ростову» за Осипенко, «Краснодар» начал переговоры с Заболотным .

6. У «Спартака» зафиксирован самый большой убыток за 2024 финансовый год . У «Краснодара» – самая большая прибыль.

7. Людмила Самсонова, Арина Соболенко и Ига Швентек вышли в в 4-й круг «Ролан Гаррос» .

Карлос Алькарас одержал победу над Дамиром Джумхуром, Карен Хачанов вылетел , уступив Томми Полу, Андре Рублев пробился в 4-й круг впервые с 2022 года из-за снятия Артура Фиса.

8. Жена Овечкина Анастасия Шубская заявила опоследнем сезоне Александра в «Вашингтоне» .

9. «Манчестер Юнайтед» порадовал фанатов, обыграв сборную Гонконга в товарищеском матче.

10. Ламин Ямаль назван лучшим игроком сезона по версии Goal, Мо Салах выше Усмана Дембеле.

11. Гильермо Абаскаль возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис». Александр Мостовой доволен, но есть нюанс .

12. На финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» назначен румынский судья Иштван Ковач .

13. Испанский велогонщик Хуан Аюсо снялся с «Джиро» после того, как его ужалила пчела .

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