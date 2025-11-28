  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Денис Глушаков: «Хотелось бы тренировать, но не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что делать»
67

Денис Глушаков: «Хотелось бы тренировать, но не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что делать»

Денис Глушаков: хочу быть тренером, но чтобы мной не управляли.

Экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков рассказал о желании стать тренером.

— Хотелось бы тренировать. С одной стороны, хочу быть тренером. С другой стороны, не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что мне делать. Я понимаю всю концепцию, всю систему, машину, как это работает. Кто за тренерами и футболистами стоит.

Но я вспоминаю Семина, Газзаева, Романцева, Бердыева — это все люди, которые управляли командой и выигрывали что‑то. Но на данный момент с этим сложно. Я хочу строить команду под себя, но я понимаю, что тебе этого не дадут.

— Если бы вы были футбольным функционером, то что бы изменили?

— Убрал бы агентов. Потом повысил бы зарплаты детским тренеры. И вернул бы продажу пива на стадионах, — сказал Глушаков.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13865 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСпартак
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Глушаков: «У меня три прекрасные дочки, но сына они не заменят – это продолжение рода. Глушаковская лодка должна дальше плыть и развиваться»
27 ноября, 18:23
Глушаков включил Семина, Коусейру и Капелло в тройку сильнейших тренеров. «Спартак», «Локо» и СКА – «клубы в сердечке»
13 ноября, 17:38
Денис Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до моего уровня не дотягивает. Мы фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки»
13 ноября, 14:30
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
25 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
29 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
42 минуты назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
51 минуту назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Женская сборная России сыграла вничью с КНДР (1:1) в товарищеском матче. Россиянки уступили 2:5 в первой игре
2 минуты назад
Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 км до арены «Аякса» в знак протеста. Амстердамский клуб брал 21 евро за парковку с фанов гостей и досматривал их на наличие тату с «Фейеноордом»
6 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
14 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
15 минут назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
39 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
51 минуту назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
55 минут назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
56 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
сегодня, 10:07