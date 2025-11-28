Денис Глушаков: «Хотелось бы тренировать, но не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что делать»

Денис Глушаков: хочу быть тренером, но чтобы мной не управляли.

Экс-игрок сборной России, «Спартака » и «Локомотива » Денис Глушаков рассказал о желании стать тренером.

— Хотелось бы тренировать. С одной стороны, хочу быть тренером. С другой стороны, не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что мне делать. Я понимаю всю концепцию, всю систему, машину, как это работает. Кто за тренерами и футболистами стоит.

Но я вспоминаю Семина, Газзаева, Романцева, Бердыева — это все люди, которые управляли командой и выигрывали что‑то. Но на данный момент с этим сложно. Я хочу строить команду под себя, но я понимаю, что тебе этого не дадут.

— Если бы вы были футбольным функционером, то что бы изменили?

— Убрал бы агентов. Потом повысил бы зарплаты детским тренеры. И вернул бы продажу пива на стадионах, — сказал Глушаков.