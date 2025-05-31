СКА приостановил часть трансферов после совета директоров. Новое руководство хочет понять, стоят ли новички своих денег (Иван Богун)

СКА приостановил работу над частью трансферов после совета директоров.

Вчера у армейского клуба сменилось руководство. Александр Медведев , ранее занимавший пост председателя совета директоров, покинул СКА .

Его заменил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Генеральным директором клуба назначен Никита Стеничкин.

«Как понимаю, у нового руководства есть желание вникнуть, насколько потенциальные новички нужны клубу и стоят ли они своих денег», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

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