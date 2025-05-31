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СКА приостановил часть трансферов после совета директоров. Новое руководство хочет понять, стоят ли новички своих денег (Иван Богун)

СКА приостановил работу над частью трансферов после совета директоров.

Вчера у армейского клуба сменилось руководство. Александр Медведев, ранее занимавший пост председателя совета директоров, покинул СКА.

Его заменил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Генеральным директором клуба назначен Никита Стеничкин.

«Как понимаю, у нового руководства есть желание вникнуть, насколько потенциальные новички нужны клубу и стоят ли они своих денег», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

Как понимать перемены в СКА? Главное: Ротенберг пока остается тренером

Медведев покинул СКА, Маркелов из «Газпрома» – новый глава совета директоров. Результаты Ротенберга – неудовлетворительные

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Богуна
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