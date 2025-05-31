Тихонов об Овечкине: «У Саши нет шансов в политике, он привык к другой жизни. Живем на богатейшей территории Земли, но у России нет своего компьютера, телефона, красивого авто – ничего»
Действующий контракт форварда «Вашингтона» с клубом действует до конца июня 2026 года. Овечкин заявлял, что после окончания карьеры в НХЛ вернется в Россию.
«Я думаю, что у Саши нет никаких шансов в политике. Он привык к другой жизни. Я сам попробовал. Зайдите и посмотрите на моем сайте мое выступление в колонном зале Дома союзов.
Что толку от того, что больше 20 наших олимпийцев сидят в Госдуме? Что мы получили от этого? Нет закона о допинге, никто не беспокоится о спорте высших достижений, мы никого из них не видели на трибуне. Поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
Политика – дело серьезное. Если вы хотите заниматься политикой и любите колбасу, но лучше не знать, как то и другое делается. Это старая истина.
Я отношусь к нашим политикам… Cкажем так, для меня они что есть, что их нет. Мы живем на самой богатой территории земного шара, и что мы имеем? Нет своего компьютера, телефона, красивого автомобиля. Ничего нет.
Саша Овечкин – состоятельный парень, ему надо крепко подумать, идти ли в политику. Он еще не жил здесь толком после возвращения.
Поживет и, думаю, что образумится», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
Губерниев об Овечкине: «Возглавит политическую партию в России или примкнет к ныне существующим, возможно. Потенциал у него огромный»
Тихонов о Дзюбе в Госдуме: «Это будет издевательство над спортом, над ним вся страна смеялась. Если приходить туда, то надо хоть что-то делать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась»