Гендиректор «Динамо» о выходе в 1/2 финала: «Будем дальше биться за Кубок, такая задача есть»

Гендиректор «Динамо»: задача – биться за Кубок России.

Гендиректор «Динамо» заявил о задаче выиграть Фонбет Кубок России.

В четверг бело-голубые проиграли «Зениту » (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ, но за счет победы в первой игре (3:1) вышли в полуфинал, где встретятся со «Спартаком».

«Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть. Сегодняшний матч – один из двух в стадии, общий результат положительный. «Динамо» приходилось непросто, потому что между матчами сменился тренерский штаб, но задача выполнена. Не дали сопернику забить с игры, были моменты у «Динамо », хорошо проявили себя молодые игроки, можем занести в актив.

Дальше у нас матчи со «Спартаком », статусная афиша на Москву. Ожидаем увеличения посещаемости», – сказал Павел Пивоваров .